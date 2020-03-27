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Влияние коронавируса на спорт

Ночная хоккейная лига досрочно завершила сезон из-за коронавируса

Финальный этап Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая

ТАСС, 27 марта. Ночная хоккейная лига объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Финальный этап фестиваля с участием лучших любительских команд каждого региона России должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая.

"В целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и руководствуясь рекомендациями Министерства спорта Российской Федерации, органов здравоохранения и исполнительной власти, Ночная хоккейная лига приняла решение о досрочном завершении отборочного этапа и отмене финального этапа IX Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, который должен был состояться в Сочи с 3 по 17 мая этого года", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что, согласно регламенту соревнований, все команды, которые должны были продолжить свое выступление в последующих раундах плей-офф, ранжируются по итогам своих выступлений на предыдущей стадии регулярного чемпионата в соответствии с суммами набранных очков.

Ночная хоккейная лига - ведущая российская любительская спортивная организация, фактически - любительский чемпионат страны по хоккею. Она была основана 15 декабря 2011 года по инициативе Владимира Путина и прославленных ветеранов отечественного хоккея. Задача ночной лиги - развитие массового хоккея в стране, организация всероссийских любительских соревнований по этому виду спорта, доступных самым широким слоям населения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, трое умерли.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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