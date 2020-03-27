Глава WADA предостерег атлетов от допинговых махинаций во время пандемии коронавируса

В пятницу заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая сообщила ТАСС, что организация на неделю приостанавливает тестирование спортсменов из-за пандемии коронавируса. Ранее по этой же причине свою работу ограничили 11 антидопинговых лабораторий WADA.

"Антидопинг никогда не спит, это мое послание спортсменам, - сказал Банька. - У нас есть биологические паспорта спортсменов, долгосрочные анализы и другие вещи, которые станут ключевыми инструментами для проверки в ближайшие недели и месяцы. В это время нет место для махинаций, и я могу сказать спортсменам, что мы сделаем все возможное, чтобы защитить чистых атлетов".

"В некоторых странах программы тестирования неизбежно будут приостановлены, отменены или ограничены, но мы сделаем все возможное, чтобы сохранить целостность антидопинговой системы. Если некоторые нарушители считают, что это их время, я уверен, что мы сделаем все, чтобы поймать их и исключить из спортивной среды", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.