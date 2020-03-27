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Захарова назвала циничными требования отстранить спортсменов РФ от Олимпиады 2021 года

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва с уважением и пониманием относится к решению Токио перенести соревнования

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Заявления о необходимости отстранить российских спортсменов от участия в летних Олимпийских играх, которые из-за ситуации с коронавирусом были перенесены на 2021 год, циничны. Об этом заявила в пятницу на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На этом фоне особо цинично выглядят спекуляции на тему антидопинга и рассуждения о необходимости отстранить от Олимпиады 2021 года российских атлетов", - подчеркнула дипломат.

Она подчеркнула, что Москва с уважением и пониманием относится к решению Токио и Международного Олимпийского комитета (МОК) перенести летние Олимпийские игры. 

"В нашей стране с пониманием и уважением восприняли это решение, которое отвечает интересам спортсменов, тренеров и, конечно, зрителей", - отметила дипломат.

Теги
РоссияЗахарова, Мария ВладимировнаРаспространение коронавируса нового типаПеренос Олимпиады в Японии
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