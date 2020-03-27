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Кризис в российской легкой атлетике

Елена Исинбаева стала кандидатом в члены комиссии спортсменов ВФЛА

Кандидатуры будут рассмотрены и утверждены на ближайшем заседании президиума ВФЛА, которое пройдет 31 марта
Елена Исинбаева EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Елена Исинбаева
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

ТАСС, 27 марта. Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, член Международного олимпийского комитета Елена Исинбаева вошла в список кандидатов на включение в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом в пятницу сообщает пресс-служба ВФЛА.

В состав комиссии должны войти до двух человек из юниоров (до 20 лет), до пяти человек взрослой возрастной группы и два человека из завершивших карьеру спортсменов. Кандидаты в комиссию определялись с помощью голосования на сайте ВФЛА.

Помимо Исинбаевой, из завершивших карьеру спортсменов на включение в комиссию атлетов ВФЛА претендует чемпионка мира в эстафете 4х400 м Татьяна Чебыкина. От взрослой возрастной группы в список вошли Тимофей Чалый (бег с барьерами), Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов и Мария Аглицкая (все - бег), от юниоров - бегуны Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

Выбранные кандидатуры будут рассмотрены и утверждены на ближайшем заседании президиума ВФЛА, которое пройдет в режиме видеоконференцсвязи 31 марта.

12 марта совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) принял решение о возобновлении процесса восстановления членства ВФЛА и выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам. При этом организация была оштрафована на $5 млн за причастность ее бывшего руководства во главе с Дмитрием Шляхтиным к фальсификации документов, чтобы объяснить причины пропуска допинг-контроля серебряного призера чемпионата мира по прыжкам в высоту Данила Лысенко. World Athletics рекомендовала ВФЛА создать комиссию по восстановлению членства в международной федерации, куда должны войти представители комиссии спортсменов, а также Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ.

Теги
РоссияКризис в российской легкой атлетикеИсинбаева, Елена Гаджиевна
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