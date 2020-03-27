СМИ: бразильский теннисист с коронавирусом может сесть в тюрьму за нарушение карантина

ТАСС, 27 марта. Бразильский теннисист Тьяго Сейбот Уайлд, у которого был обнаружен коронавирус, может получить тюремный срок за нарушение карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на бразильский портал Globo Esporte.

По информации издания, бразильская полиция начала расследование в связи с тем, что ей стало известно о нарушении карантина Уайлдом. В среду теннисист сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат, и у полиции есть информация, что на следующий день он покидал дом, где должен был находиться на карантине. Согласно бразильскому законодательству, Уайлду может грозить от одного месяца до одного года лишения свободы.

20-летний Уайлд занимает 114-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Первый случай заражения коронавирусом в Бразилии был подтвержден 26 февраля в Сан-Паулу, на следующий день после окончания основных карнавальных праздников, сопровождавшихся массовыми гуляньями. К настоящему времени число инфицированных достигло почти 3 тыс. во всех 26 штатах и столичном Федеральном округе, 77 заболевших умерли.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились почти 522 тыс. человек, зафиксировано более 23,5 тыс. смертельных исходов.