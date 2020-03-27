СМИ: лондонский "Арсенал" намерен установить статую в честь Арсена Венгера

ТАСС, 27 марта. Английский футбольный клуб "Арсенал" намерен установить статую в честь бывшего главного тренера команды Арсена Венгера. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал The Athletic.

По информации портала, планируется, что статуя будет установлена около стадиона лондонского клуба "Эмирейтс" и будет выполнена из бронзы. Также в планах руководства "Арсенала" назвать одну из трибун стадиона в честь французского специалиста.

Венгер был главным тренером "Арсенала" с 1996 по 2018 год. Под его руководством команда провела 1218 матчей во всех турнирах, одержав 703 победы, 263 раза сыграв вничью и потерпев 252 поражения. Вместе с лондонским клубом Венгер трижды выиграл чемпионат Англии и по семь раз - Кубок и Суперкубок Англии.

После завершения тренерской карьеры в 2018 году Венгер начал работу аналитиком на телевидении. С ноября прошлого года 70-летний француз является руководителем отдела глобального развития футбола Международной федерации футбола (ФИФА).