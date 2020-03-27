Хоккеист "Спартака" Даугавиньш заявил, что ищет новый клуб

ТАСС, 27 марта. Латвийский нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Каспарс Даугавиньш находится в поиске нового клуба. Комментарий игрока приводит латвийский портал Sportacentrs.

"Спартак" по итогам завершившегося регулярного чемпионата занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 77 очков в 62 матчах. В первом раунде плей-офф "Спартак" проиграл московскому "Динамо" (счет в серии 2-4). Позднее КХЛ досрочно завершила сезон из-за пандемии коронавируса.

"Буквально вчера я прочитал в новостях, что новые хоккеисты уже найдены. Я думал, что хоть какое-то предложение клуб сделает, потому что у меня был хороший сезон. Но ничего не поделаешь - если они так решили, то мне остается это принять. Я ищу новый клуб", - сказал хоккеист.

Даугавиньшу 31 год, он выступает за "Спартак" с сезона-2018/19, за клуб он провел 125 матчей, набрав 81 (33 шайбы + 48 передач) очко. Также в КХЛ форвард выступал за нижегородское "Торпедо", московское "Динамо" и "Динамо" из Риги, проведя в лиге в общей сложности 401 матч, набрав 244 (101+143) очка. В составе сборной Латвии Даугавиньш провел 67 матчей, набрав 39 (18+21) очков.