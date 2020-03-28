Оргкомитет считает, что Олимпийские игры в Токио стоит провести летом 2021 года

ТОКИО, 28 марта. /ТАСС/. Организационный комитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио считает, что соревнования стоит провести в период с июня по сентябрь следующего года. Об этом в субботу заявил председатель оргкомитета Ёсиро Мори, комментарий которого приводит агентство Киодо.

"Я считаю, что хорошо было бы подумать о периоде с июня по сентябрь. Я надеюсь, что уже на следующей неделе мы сможем принять какие-то решения по этому вопросу", - сказал Мори.

24 марта Международный олимпийский комитет (МОК) перенес Олимпийские игры в Токио на 2021 год, изначально соревнования были запланированы в период с 24 июля по 9 августа 2020 года. Игры должны пройти не позднее лета 2021 года. По информации Киодо, сроки проведения Игр должны быть определены в течение трех недель.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1036 случаев заражения, выздоровели 45 человек, четверо умерли.