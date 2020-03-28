Титов: российские гимнасты должны спокойно пройти карантин и вернуться к тренировкам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов считает, что на данный момент необходимо спокойно выполнить условия карантина, чтобы затем вернуться к нормальному тренировочному процессу. Таким мнением он поделился с ТАСС.

В субботу стало известно, что спортсмены, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске, Новогорске и озере Круглом, вынуждены прервать подготовку к сезону и покинуть федеральные базы с 29 марта из-за пандемии коронавируса. О закрытии баз и досрочном выезде на своих страницах в социальных сетях уже написали ряд спортсменов.

"Олимпиаду перенесли, пока ни одного спортивного события на ближайшее время нет. Надо спокойно выполнить требования карантина и вернуться к нормальному тренировочному режиму", - сказал Титов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.