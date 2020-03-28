{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Тренировочная база "Озеро Круглое" будет закрыта из-за пандемии коронавируса

База в Новогорске продолжит работу
Описание
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. База "Озеро Круглое" будет закрыта для тренировок в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В субботу стало известно, что спортсмены, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске, Новогорске и озере Круглом, вынуждены прервать подготовку к сезону и покинуть федеральные базы с 29 марта из-за пандемии коронавируса. О закрытии баз и досрочном выезде на своих страницах в социальных сетях уже написали ряд спортсменов.

На эту тему
Сборная России по синхронному плаванию будет тренироваться в Новогорске

"Шесть баз приготовлено для спортсменов, для национальных сборных. Сейчас разбираются, какие базы подходят, какие нет. "Озеро Круглое" закрывают. База в Новогорске будет действовать, там будут художественная гимнастика и синхронное плавание", - сообщил ТАСС источник.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели
3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС