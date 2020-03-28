Тренировочная база "Озеро Круглое" будет закрыта из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. База "Озеро Круглое" будет закрыта для тренировок в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.
В субботу стало известно, что спортсмены, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске, Новогорске и озере Круглом, вынуждены прервать подготовку к сезону и покинуть федеральные базы с 29 марта из-за пандемии коронавируса. О закрытии баз и досрочном выезде на своих страницах в социальных сетях уже написали ряд спортсменов.
"Шесть баз приготовлено для спортсменов, для национальных сборных. Сейчас разбираются, какие базы подходят, какие нет. "Озеро Круглое" закрывают. База в Новогорске будет действовать, там будут художественная гимнастика и синхронное плавание", - сообщил ТАСС источник.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.