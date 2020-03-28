Тренировочная база "Озеро Круглое" будет закрыта из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. База "Озеро Круглое" будет закрыта для тренировок в связи с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В субботу стало известно, что спортсмены, находящиеся на централизованных сборах в Сочи, Кисловодске, Новогорске и озере Круглом, вынуждены прервать подготовку к сезону и покинуть федеральные базы с 29 марта из-за пандемии коронавируса. О закрытии баз и досрочном выезде на своих страницах в социальных сетях уже написали ряд спортсменов.