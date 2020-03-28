Российские тхэквондисты покидают базу в Бронницах, которую закрывают из-за коронавируса

Ранее ряд спортсменов написали на своих страницах в социальных сетях о закрытии баз и вынужденном досрочном выезде.

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо уезжает со спортивной базы в Бронницах, объект временно закроют из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Вадим Иванов.

"На основании приказа мы сейчас все выезжаем с базы. У нас прервались тренировочные мероприятия, которые проходили в Бронницах. Разъезжаемся по домам, дома тоже никакого тренировочного процесса не может быть, поскольку сегодня во всех городах ограничена возможность в какой-либо форме осуществлять тренировки", - сообщил Иванов.

"Не можем говорить ни о какой эффективности, по окончании ситуации увидим результаты. Но все грустно, на самом деле, все прекрасно понимают", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.