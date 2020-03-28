{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Российские тхэквондисты покидают базу в Бронницах, которую закрывают из-за коронавируса

По словам главного тренера национальной команды Вадима Иванова, спортсмены разъезжаются по домам

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сборная России по тхэквондо уезжает со спортивной базы в Бронницах, объект временно закроют из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал главный тренер команды Вадим Иванов.

Ранее ряд спортсменов написали на своих страницах в социальных сетях о закрытии баз и вынужденном досрочном выезде.

На эту тему
Тренировочная база "Озеро Круглое" будет закрыта из-за пандемии коронавируса

"На основании приказа мы сейчас все выезжаем с базы. У нас прервались тренировочные мероприятия, которые проходили в Бронницах. Разъезжаемся по домам, дома тоже никакого тренировочного процесса не может быть, поскольку сегодня во всех городах ограничена возможность в какой-либо форме осуществлять тренировки", - сообщил Иванов.

"Не можем говорить ни о какой эффективности, по окончании ситуации увидим результаты. Но все грустно, на самом деле, все прекрасно понимают", - добавил собеседник агентства.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.

Теги
РоссияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели
3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС