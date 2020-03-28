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Влияние коронавируса на спорт

Программа "Фитнес против вируса" запущена Сбербанком и Okko с 28 марта

Занятия будут проводить бронзовый призер чемпионата Европы по настольному теннису Яна Носова, актрисы Ирина Тамичева и Дария Гомес

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Сбербанк, Okko и онлайн-сервис more.tv при поддержке Департамента спорта Москвы (Москомспорта) и сети фитнес-клубов World Class запустили программу "Фитнес против вируса". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Okko.

Проект позволит зрителям заниматься спортом под руководством профессиональных спортсменов и других знаменитых личностей в период ограниченного доступа к физкультурным объектам из-за пандемии коронавирусной инфекции. Первая тренировка появится на Окко и more.tv 28 марта, всего же станет доступно 60 занятий.

Отмечается, что тренировки были разработаны опытными специалистами и охватывают все направления современного фитнеса, в число которых входят йога, пилатес, танцевальные упражнения, занятия для людей старше 60 лет и другое.

Занятия будут проводить трехкратный бронзовый призер чемпионата Европы по настольному теннису Яна Носова, актрисы Ирина Тамичева и Дария Гомес. Тренировки будут доступны также на сайтах ДоступВсем.рфмывместе2020.рф, социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек, четверо умерли.

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РоссияВлияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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