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Футбол в России

Иркутский ФК "Зенит" погасил задолженность перед игроками за 2019 и 2020 годы

Сумму задолженности в клубе не уточнили

ИРКУТСК, 28 марта. /ТАСС/. Иркутский футбольный клуб "Зенит" погасил долги перед игроками за 2019 год и начало 2020-го, сообщили ТАСС в пресс-службе клуба.

"Зенит", созданный в 2009 году, содержится на спонсорские средства. Ранее "Вести Иркутск" сообщали, что финансовые проблемы в клубе возникают регулярно, а последняя ситуация, связанная с невыплатой зарплаты с июля 2019 года, заставляет игроков подрабатывать грузчиками и таксистами.

"Погасили [задолженность] за прошлый год и что было за начало этого года - январь-февраль. Задолженность была более, чем за шесть месяцев. Команда тренировалась, в пятницу была крайняя тренировка и распустили на неделю в связи с тем, что объявлены нерабочие дни", - сообщили в пресс-службе.

Сумму задолженности в клубе не уточнили. В январе 2020 года в пресс-службе Минспорта Иркутской области ТАСС со ссылкой на клуб сообщали о долге по зарплате в 16 млн рублей.

Как ранее сообщал ТАСС, прокуратура по факту невыплаты зарплаты футболистам проводит проверку, выясняет причины образования долга. Министерство спорта Иркутской области решило с 2020 года взять "Зенит", играющий в первенстве Профессиональной футбольной лиги, на частичное бюджетное финансирование. 50% расходов клуба будут покрывать за счет областного бюджета.

Теги
Российский футболИркутская область
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