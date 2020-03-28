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Турнир претендентов по шахматам

Азербайджанские шахматисты призывают FIDE вернуть Раджабова в сетку турнира претендентов

До начала турнира Раджабов отказался выступать из-за ситуации с коронавирусом, его заменил француз Максим Вашье-Лаграв

ТАСС, 28 марта. Азербайджанские шахматисты выступили с открытым письмом к Международной шахматной федерации (FIDE) с призывом вернуть в сетку турнира претендентов Теймура Раджабова, отказавшегося от участия из-за ситуации с коронавирусом. Текст письма приводит пресс-служба Федерации шахмат Азербайджана.

Турнир претендентов, в котором принимают участие восемь шахматистов, стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен в четверг из-за пандемии коронавируса. До начала турнира Раджабов, завоевавший право на участие в турнире, отказался выступать из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации и призывал не проводить соревнования в подобных условиях. В результате его заменил француз Максим Вашье-Лаграв.

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"Мы считаем, что, начав и остановив турнир в таких условиях, FIDE нарушила принцип целостного спортивного отбора, растянув турнир кусками на неопределенное время, проигнорировала заботу о здоровье спортсменов и должна нести ответственность перед участниками турнира и всем шахматным миром за принятие столь неадекватных мер, - сказано в письме шахматистов. - Кроме того, мы просим руководство FIDE вернуть в сетку турнира нашего коллегу по сборной гроссмейстера Теймура Раджабова, незаслуженно пострадавшего в итоге от этой ситуации. Таких проблем можно было избежать, перенеся такой значимый турнир на более благоприятное для этого время".

Шахматисты успели провести все партии первого круга (семь туров), турнир возобновится с восьмого тура, точная дата будет объявлена позднее. После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Победитель турнира сыграет в матче за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1264 случая заражения, выздоровели 49 человек. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, умерли четыре пациента.

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