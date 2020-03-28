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Влияние коронавируса на спорт

Главный тренер сборной Уругвая по футболу Табарес отправлен в отставку из-за коронавируса

Всего Футбольная ассоциация Уругвая уволила 400 сотрудников организации
Оскар Табарес EPA-EFE/RAUL MARTINEZ
Описание
Оскар Табарес
© EPA-EFE/RAUL MARTINEZ

ТАСС, 28 марта. Футбольная ассоциация Уругвая (AUF) приняла решение об увольнении 400 сотрудников организации, включая главного тренера сборной Оскара Табареса в связи с финансовыми трудностями на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба AUF.

"Из-за эпидемиологического кризиса, который привел к остановке всей футбольной деятельности, организация обязана принять ряд жестких решений ради дальнейшего существования", - говорится в заявлении федерации.

Табаресу 73 года, он возглавляет команду с 2006 года, под его руководством команда заняла четвертое место на чемпионате мира - 2010, а также дошла до четвертьфинала чемпионата мира - 2018, в 2011 году сборная Уругвая стала обладателем Кубка Америки.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.

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УругвайВлияние коронавируса на спорт
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