Федерация бобслея России будет претендовать на проведение этапа Кубка мира сезона-2021/22

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Федерация бобслея России будет претендовать на проведение этапа Кубка мира по бобслею и скелетону в олимпийском сезоне. Об этом сообщила ТАСС президент федерации Елена Аникина.

Аникина в начале марта сообщила ТАСС, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) предложила России провести в ноябре 2020 года этап Кубка мира. Предложение поступило во время февральского чемпионата мира в немецком Альтенберге. Глава федерации намеревалась оперативно обсудить его с руководством Министерства спорта РФ. 27 марта IBSF обнародовала предварительный календарь сезона-2020/21, российского этапа Кубка мира в нем не оказалось.

"Мы провели соответствующие консультации. Но по причине того, что мы заранее не заявляли в Минспорт России о своем желании провести этап Кубка мира в 2020 году, финансирование этого мероприятия не предусмотрено. Нам министерство спорта рекомендовало заявиться на следующий сезон, что мы обязательно сделаем", - сказала Аникина.

Последний раз Сочи принимал этап Кубка мира по бобслею и скелетону в феврале 2015 года. Сочи в феврале 2017 года должен был провести чемпионат мира, однако из-за разразившегося допингового скандала, вызванного публикацией доклада Ричарда Макларена, тот турнир был перенесен в немецкий Кёнигзее.