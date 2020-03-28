Серебряный призер ОИ-2012 в метании диска Хаддади заразился коронавирусом

ТАСС, 28 марта. Иранский метатель диска Эхсан Хаддади инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Хаддади является обладателем серебряной медали Олимпийских игр - 2012, также на его счету бронзовая медаль чемпионата мира - 2011, шесть побед на чемпионатах Азии и четыре - на Азиатских играх. Хаддади - обладатель рекорда Азии, который он установил в 2008 году (69,32 м).

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Иране составляет 35 408, зарегистрированы по меньшей мере 2 517 летальных исходов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.