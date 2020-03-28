{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Серебряный призер ОИ-2012 в метании диска Хаддади заразился коронавирусом

О его состоянии ничего не сообщается

ТАСС, 28 марта. Иранский метатель диска Эхсан Хаддади инфицирован коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Хаддади является обладателем серебряной медали Олимпийских игр - 2012, также на его счету бронзовая медаль чемпионата мира - 2011, шесть побед на чемпионатах Азии и четыре - на Азиатских играх. Хаддади - обладатель рекорда Азии, который он установил в 2008 году (69,32 м).

Согласно последним официальным данным, число заболевших в Иране составляет 35 408, зарегистрированы по меньшей мере 2 517 летальных исходов.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.

Теги
ИранВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели
3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС