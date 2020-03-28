Самочувствие заразившихся коронавирусом велогонщиков Страхова и Боева нормализовалось

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские велогонщики команды "Газпром-Русвело" Дмитрий Страхов и Игорь Боев, госпитализированные в ОАЭ из-за положительного теста на коронавирус, чувствуют себя хорошо, у них нет симптомов заболевания. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом нового типа. Ими оказались Страхов и Боев, тесты которых на коронавирус дали положительный результат. Остальные члены команды уже прилетели в Россию и возобновили тренировки, Страхов и Боев в настоящее время остаются в больнице в ОАЭ.

"Самочувствие у них хорошее, они чувствуют себя нормально и ждут, когда можно будет вернуться домой и хоть как-то возобновлять тренировки, - сказал Белезеко. - Нет ни температуры, ничего. У Димы, к примеру, когда его забирали в госпиталь, был только кашель, чувствовал себя хорошо. Но мы понимаем, что необязательно чувствовать себя плохо, чтобы быть переносчиком вируса".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.