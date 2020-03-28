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Влияние коронавируса на спорт

Велогонщики Страхов и Боев могут быть выписаны из больницы в ОАЭ в середине недели

3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом
Велогонщики команды "Газпром-Русвело" EPA-EFE/ALI HAIDER
Описание
Велогонщики команды "Газпром-Русвело"
© EPA-EFE/ALI HAIDER

МОСКВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Российские велогонщики команды "Газпром-Русвело" Дмитрий Страхов и Игорь Боев, госпитализированные в ОАЭ из-за заражения коронавирусом, могут быть выписаны в середине следующей недели. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе команды Юрий Белезеко.

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3 марта стало известно, что двое россиян из команды "Газпром-Русвело", которая принимала участие в многодневке "Тур ОАЭ", заразились коронавирусом, ими оказались Страхов и Боев. Остальные члены команды уже прилетели в Россию и возобновили тренировки, Страхов и Боев в настоящее время остаются в больнице в ОАЭ.

"Было сказано, что как только они сдадут три отрицательных теста, их отпустят, между тестами удерживают до 48 часов, - отметил Белезеко. - Дмитрий сообщал, что у него уже было два отрицательных теста, сейчас ждут результаты третьего. Если он тоже будет отрицательным, можно будет решать вопрос, как организовывать им путь домой. Мы надеемся, что к среде или четвергу будут хорошие новости, и мы озаботимся тем, как их привезти в Россию".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 575 тыс. человек, зафиксировано свыше 26 тыс. смертельных исходов.

Теги
ОАЭРоссияВлияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
Самочувствие заразившихся коронавирусом велогонщиков Страхова и Боева нормализовалось
У них нет симптомов заболевания
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