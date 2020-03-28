Чемпионат Франции по футболу не будет завершен до 30 июня

ТАСС, 28 марта. Чемпионат Франции по футболу, который был прерван на неограниченное время из-за пандемии коронавируса, не завершится до 30 июня. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

"Пока ничего конкретного. Цель состоит в том, чтобы возобновить чемпионат как можно быстрее, но без риска для здоровья зрителей и игроков. В любом случае мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня невозможно", - заявил функционер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.