{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Чемпионат Франции по футболу не будет завершен до 30 июня

Глава федерации надеется на скорейшее возобновление соревнований

ТАСС, 28 марта. Чемпионат Франции по футболу, который был прерван на неограниченное время из-за пандемии коронавируса, не завершится до 30 июня. Об этом заявил президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Граэ, комментарий которого приводит газета L'Equipe.

"Пока ничего конкретного. Цель состоит в том, чтобы возобновить чемпионат как можно быстрее, но без риска для здоровья зрителей и игроков. В любом случае мы понимаем, что закончить чемпионат 30 июня невозможно", - заявил функционер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.

Теги
ФранцияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футбольный клуб "Барселона" передал госпиталям Каталонии 30 тыс. медицинских масок
Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС