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Влияние коронавируса на спорт

Биатлонистка Халиуллина заявила, что не заражена коронавирусом

Она написала, что ее тест дал отрицательный результат

ТАСС, 28 марта. Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина опровергла информацию о заражении коронавирусом. Об этом спортсменка сообщила в Instagram.

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Ранее стало известно, что 21-летняя биатлонистка находится в больнице в Саратове.

"В связи со сложившейся ситуацией сообщаю - я не болею коронавирусом. Из-за безалаберности врача меня забрали в больницу на подозрение, но анализы пришли отрицательные. Будем ждать второй результат, а пока прошу вас не переживать. Я в полном порядке и чувствую себя прекрасно", - написала она.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Влияние коронавируса на спорт
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Влияние коронавируса на спорт
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