Глава оргкомитета Олимпиады-2024: пандемия отразится на подготовке к Играм в Париже

ТАСС, 28 марта. Пандемия коронавируса осложнит подготовку к Олимпийским играм в Париже. Об этом заявил председатель оргкомитета Игр 2024 года Тони Эстанге, комментарий которого приводит газета Le Dauphine .

Он отметил, что оргкомитету теперь придется "пересмотреть все планы", так как из-за переноса Олимпиады в Токио полноценный олимпийский цикл начнется на год позже. "Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться", - отметил Эстанге.

Он также отметил, что на Олимпиаде отразятся экономические последствия пандемии. По его словам, возможный кризис затронет потенциальных спонсоров Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже должны пройти в третий раз и запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.