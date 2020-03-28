{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Глава оргкомитета Олимпиады-2024: пандемия отразится на подготовке к Играм в Париже

По словам Тони Эстанге, непосредственно скажутся перенос Олимпиады в Токио и финансовые проблемы потенциальных партнеров
Глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE
Описание
Глава оргкомитета Игр в Париже Тони Эстанге
© EPA-EFE/EDDY LEMAISTRE

ТАСС, 28 марта. Пандемия коронавируса осложнит подготовку к Олимпийским играм в Париже. Об этом заявил председатель оргкомитета Игр 2024 года Тони Эстанге, комментарий которого приводит газета Le Dauphine.

На эту тему
Коронавирус - чемпион 2020 года. Олимпийские игры в Токио отложили до лучших времен

Он отметил, что оргкомитету теперь придется "пересмотреть все планы", так как из-за переноса Олимпиады в Токио полноценный олимпийский цикл начнется на год позже. "Это повлияет на подготовку к Играм 2024 года, хотя я уверен, что мы сумеем адаптироваться", - отметил Эстанге.

Он также отметил, что на Олимпиаде отразятся экономические последствия пандемии. По его словам, возможный кризис затронет потенциальных спонсоров Игр-2024.

Олимпийские игры в Париже должны пройти в третий раз и запланированы на период с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Во Франции зарегистрировано более 33 тыс. случаев заражения, более 1,9 тыс. человек скончались.

Теги
ФранцияВлияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Футбольный клуб "Барселона" передал госпиталям Каталонии 30 тыс. медицинских масок
Сине-гранатовые лидируют в турнирной таблице чемпионата Испании
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС