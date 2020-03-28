СМИ: хоккеист СКА Барабанов приступит к переговорам с клубами НХЛ на следующей неделе

ТАСС, 28 марта. Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов начнет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на следующей неделе. Об этом сообщает журналист телеканала Даррен Дрегер.
По информации источника, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, в том числе "Торонто". В то же время Дрегер подчеркнул, что о переходе в один из клубов говорить пока рано.
Leafs and at least 20 other teams have reached out over the season. Not guaranteed he’s making the move to the NHL. Barabanov and his agent, Dan Milstein, are going to start interviewing teams early next week. https://t.co/ppbeoDcbu0— Darren Dreger (@DarrenDreger) March 28, 2020
Барабанов является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду команду он сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.
В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.