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НХЛ

СМИ: хоккеист СКА Барабанов приступит к переговорам с клубами НХЛ на следующей неделе

Интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, в том числе "Торонто"

ТАСС, 28 марта. Нападающий санкт-петербургского СКА Александр Барабанов начнет переговоры с клубами Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на следующей неделе. Об этом сообщает журналист телеканала Даррен Дрегер.

По информации источника, интерес к 25-летнему форварду проявляли 20 команд НХЛ, в том числе "Торонто". В то же время Дрегер подчеркнул, что о переходе в один из клубов говорить пока рано.

Барабанов является воспитанником СКА, впервые за взрослую команду команду он сыграл в сезоне-2013/14. Вместе с петербургским клубом форвард дважды становился обладателем Кубка Гагарина. Всего в Континентальной хоккейной лиге на его счету 330 матчей, в которых он набрал 160 (73 шайбы + 87 передач) очков.

В составе сборной России Барабанов провел 32 матча, набрав 15 (4+11) очков. В 2018 году он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Пхёнчхане, в его активе также две бронзовые медали чемпионатов мира.

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