Карлсен: проведение даже половины турнира претендентов можно расценить как достижение

Турнир претендентов, в котором принимают участие восемь шахматистов, стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен в четверг из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления будет определена позднее.

"Мне кажется, что проведение даже семи туров турнира претендентов в сложившейся ситуации можно в какой-то степени расценить как достижение, - сказал Карлсен. - Мы хотя бы попытались. Разумеется, ситуация очень сложная, те, кто с самого начала призывал перенести турнир, могут сказать: "Я же говорил". Но я убежден, что организаторы сделали все возможное, чтобы турнир продолжался, однако наступил такой момент, когда дальнейшее проведение турнира стало невозможным".

Шахматисты успели провести все партии первого круга (семь туров), турнир возобновится с восьмого тура. После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Победитель турнира сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном.