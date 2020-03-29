{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Турнир претендентов по шахматам

Карлсен: проведение даже половины турнира претендентов можно расценить как достижение

Турнир был приостановлен в четверг из-за пандемии коронавируса
Магнус Карлсен AP Photo/Maria Emelianova
Описание
Магнус Карлсен
© AP Photo/Maria Emelianova

ТАСС, 29 марта. Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен заявил, что проведение даже семи туров турнира претендентов в сложившейся ситуации из-за коронавируса можно расценить как достижение. Комментарий Карлсена приводит пресс-служба Международной шахматной федерации (FIDE).

Турнир претендентов, в котором принимают участие восемь шахматистов, стартовал в Екатеринбурге 15 марта (первый тур прошел 17 марта), но был приостановлен в четверг из-за пандемии коронавируса. Дата возобновления будет определена позднее.

На эту тему
Шахматы на паузе. Турнир претендентов в Екатеринбурге приостановлен

"Мне кажется, что проведение даже семи туров турнира претендентов в сложившейся ситуации можно в какой-то степени расценить как достижение, - сказал Карлсен. - Мы хотя бы попытались. Разумеется, ситуация очень сложная, те, кто с самого начала призывал перенести турнир, могут сказать: "Я же говорил". Но я убежден, что организаторы сделали все возможное, чтобы турнир продолжался, однако наступил такой момент, когда дальнейшее проведение турнира стало невозможным".

Шахматисты успели провести все партии первого круга (семь туров), турнир возобновится с восьмого тура. После семи туров в турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (по 2,5). Победитель турнира сыграет в матче за мировую шахматную корону с Карлсеном.

Теги
Карлсен, Магнус
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Профсоюз ждет рекомендаций ФИФА и FIFPro клубам сократить зарплаты в условиях пандемии
В субботу "Ювентус" сообщил, что руководство достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС