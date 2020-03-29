СМИ: ЦСКА рассматривает возможность покупки футболиста "Ливерпуля" Шакири

ТАСС, 29 марта. Российский футбольный клуб ЦСКА может купить швейцарского полузащитника английского "Ливерпуля" Джердана Шакири. Об этом сообщает портал Football Insider.

По информации источника, на 28-летнего игрока также претендуют испанская "Севилья" и итальянская "Рома". Отмечается, что "Ливерпуль" хочет продать Шакири за €31 млн.

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, за это время он провел в составе команды 40 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" футболист стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Шакири дважды становился победителем чемпионата Германии с "Баварией", также он является трехкратным чемпионом Швейцарии в составе "Базеля". В составе сборной Швейцарии он провел 80 матчей и забил 22 мяча.