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Футбол в России

СМИ: ЦСКА рассматривает возможность покупки футболиста "Ливерпуля" Шакири

"Ливерпуль" хочет продать полузащитника за €31 млн

ТАСС, 29 марта. Российский футбольный клуб ЦСКА может купить швейцарского полузащитника английского "Ливерпуля" Джердана Шакири. Об этом сообщает портал Football Insider.

По информации источника, на 28-летнего игрока также претендуют испанская "Севилья" и итальянская "Рома". Отмечается, что "Ливерпуль" хочет продать Шакири за €31 млн.

Шакири выступает за "Ливерпуль" с 2018 года, за это время он провел в составе команды 40 матчей, в которых забил семь голов и отдал пять результативных передач. Вместе с "Ливерпулем" футболист стал победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Шакири дважды становился победителем чемпионата Германии с "Баварией", также он является трехкратным чемпионом Швейцарии в составе "Базеля". В составе сборной Швейцарии он провел 80 матчей и забил 22 мяча.

Теги
Российский футбол
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