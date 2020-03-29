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Влияние коронавируса на спорт

Ассоциация мини-футбола РФ рекомендовала всем клубам перейти на индивидуальные тренировки

По словам почетного президента АМФР Семена Андреева, сейчас нет понимания, когда чемпионат России будет возобновлен

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Ассоциация мини-футбола России (АМФР) рекомендовала всем клубам перейти на режим индивидуальных тренировок из-за пандемии коронавируса. Об этом ТАСС рассказал почетный президент ассоциации Семен Андреев.

17 марта АМФР сообщила о приостановке соревнований по мини-футболу, проходящих под эгидой ассоциации и Российского футбольного союза (РФС). Речь идет о мужском и женском чемпионатах России, Кубке России среди мужских команд, финале всероссийских соревнований "Мини-футбол - в школу", учебно-тренировочных сборах национальных команд.

"У всех команд сейчас игроки занимаются индивидуально, групповые тренировки практически везде отменены. Все тренеры знают, как в таких условиях готовиться, но мы рекомендации давали, тем более все время находимся на связи и с тренерами, и с руководителями клубов", - сказал Андреев.

17 марта были приостановлены все соревнования под эгидой РФС до 10 апреля. "Когда чемпионат будет возобновлен, понимания нет, мы ждем 10 апреля. После этого дня будет какая-то ясность, у нас есть варианты продолжения турнира по разным срокам", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.

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