Чеферин: если не удастся возобновить турниры до конца июня, сезон может быть потерян

ТАСС, 29 марта. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает, что текущий сезон может быть потерян, если национальные чемпионаты не будут возобновлены до конца июня. Его комментарий приводит вещательная корпорация Би-би-си.

На данный момент все европейские чемпионаты, за исключением первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Также приостановлены еврокубковые турниры, чемпионат Европы перенесен на 2021 год.

"Если нам не удастся возобновить турниры, то сезон, вероятно, будет потерян. У нас есть три варианта: начать матчи в середине мая, в начале или конце июня. Также есть возможность сократить следующий сезон и завершить приостановленные чемпионаты в освобожденное время, мы будем искать наилучшее решения совместно с лигами и клубами. Мне трудно представить, что все матчи пройдут без зрителей, но мы еще не знаем, сможем ли мы вообще возобновить сезон", - сказал Чеферин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.