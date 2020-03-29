Фигуристка Трусова находится на карантине по возвращении из Египта

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2020 года фигуристка Александра Трусова находится на карантине по возвращении из Египта. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

"Саша прилетела в Москву. Она уехала туда [в Египет] еще до объявления серьезных мер из-за распространения коронавируса, сейчас она находится на карантине", - сказал гендиректор.

Коган отметил, что дальнейшие планы всех российских фигуристов будут зависеть от развития ситуации с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.