Волейболист Мороз продолжит карьеру после дисквалификации за кокаин

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Российский волейболист Павел Мороз продолжит карьеру после завершения дисквалификации за кокаин. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Павел будет рассматривать предложения после завершения дисквалификации", - сказал Резванов.

Мороз был дисквалифицирован на 18 месяцев после обнаружения в его допинг-пробе следов кокаина. Срок отстранения 33-летнего спортсмена отсчитывается с 12 ноября 2018 года, дисквалификация завершится в мае этого года.

Волейболист выступал за МГТУ (2004-2010), "Кузбасс" (2010-2013), "Локомотив" (Новосибирск, 2013-2015), "Инчхон Эйр Джамбос" (Южная Корея, 2015-2016), "Урал" (2016-2017), "Факел" (2017-2018), "Динамо-ЛО" (2018).

Мороз является серебряным призером чемпионата России (2014), также на его счету две серебряные медали Кубка России (2011, 2014) и одна - клубного чемпионата мира (2013). В его активе 22 матча за сборную России.