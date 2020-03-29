СМИ: чемпион мира по хоккею Песонен может перейти в "Металлург"

ТАСС, 29 марта. Финский нападающий Харри Песонен может стать игроком магнитогорского "Металлурга". Об этом сообщает газета Le Matin.

Песонен выступает за швейцарский "Лангнау", в контракте 31-летнего игрока есть пункт о возможности перехода в клуб Континентальной хоккейной лиги. Сообщается, что Песонен уже достиг договоренности с "Металлургом".

В минувшем сезоне за "Лангнау" он провел 48 матчей, в которых набрал 42 очка (18 голов + 24 передачи). Также он представлял швейцарскую "Лозанну", в Национальной хоккейной лиге выступал за "Нью-Джерси" (провел в сезоне-2012/13 четыре матча, не отметившись результативными действиями). В составе сборной Финляндии он стал чемпионом мира 2019 года.

"Металлург" в прошедшем сезоне, досрочно завершившимся из-за пандемии коронавируса, вышел в первый раунд плей-офф, где уступил в серии со счетом 1-4 "Барысу" из Нур-Султана.