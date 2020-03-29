Волейболист Камехо пока не получил право выступать за сборную России

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Волейболист петербургского "Зенита" Ореоль Камехо пока не получил разрешение на выступление за сборную России. Об этом ТАСС сообщил агент спортсмена Дмитрий Резванов.

"Пока Камехо не может выступать за сборную России. У него по завершении сезона заканчивается контракт с "Зенитом", но он уже получил предложение продлить соглашение", - сказал Резванов.

Камехо, выступающий на позиции доигровщика, получил российское гражданство в июне 2018 года. Согласно правилам FIVB, в течение двух лет с того момента он должен находиться на карантине до смены спортивного гражданства.