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Влияние коронавируса на спорт

FIDE перенесла последний этап женского Гран-при из-за коронавируса

Турнир должен был пройти в Италии с 2 по 15 мая
Российская шахматистка Александра Костенюк Артур Лебедев/ТАСС
Описание
Российская шахматистка Александра Костенюк
© Артур Лебедев/ТАСС

ТАСС, 29 марта. Совет Международной шахматной федерации (FIDE) перенес на вторую половину 2020 года четвертый этап серии Гран-при среди женщин из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

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Последний этап серии должен был пройти на Сардинии (Италия) с 2 по 15 мая.

"Точное место и даты проведения четвертого этапа Гран-при будут определены позже с учетом развития эпидемиологической ситуации в мире", - говорится в заявлении.

Ранее из-за пандемии был приостановлен мужской турнир претендентов. На 2021 год перенесены Всемирная шахматная олимпиада и конгресс FIDE, которые должны были состояться в июле - августе в Ханты-Мансийске и Москве.

Первый этап серии Гран-при состоялся на территории инновационного центра "Сколково", его победительницей стала представительница Индии Хампи Конеру. Россиянка Александра Костенюк выиграла второй этап в Монако. На третьем этапе серии в швейцарской Лозанне победу праздновала грузинка Нана Дзагнидзе, Александра Горячкина из России стала второй.

В Гран-при принимают участие 16 шахматисток, каждая должна выступить на трех этапах серии. На турнир претенденток в 2021 году попадут две участницы, набравшие наибольшее количество очков по итогам Гран-при.

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