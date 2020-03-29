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Влияние коронавируса на спорт

"Уфа" рассмотрит вопрос по изменению зарплат футболистов, если сезон РПЛ не возобновится

Чемпионат России был приостановлен до 10 апреля
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов Вадим Брайдов/ТАСС
Описание
Генеральный директор ФК "Уфа" Шамиль Газизов
© Вадим Брайдов/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" будет рассматривать вопрос по поводу изменения зарплат игроков, если чемпионат России не будет возобновлен после 10 апреля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта до 10 апреля. Команды сыграли 22 из 30 туров. В субботу итальянский "Ювентус" сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса.

"Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать, - сказал Газизов. - Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.

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Влияние коронавируса на спорт
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