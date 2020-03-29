"Уфа" рассмотрит вопрос по изменению зарплат футболистов, если сезон РПЛ не возобновится

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Уфа" будет рассматривать вопрос по поводу изменения зарплат игроков, если чемпионат России не будет возобновлен после 10 апреля. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

Тинькофф - Российская премьер-лига была приостановлена 17 марта до 10 апреля. Команды сыграли 22 из 30 туров. В субботу итальянский "Ювентус" сообщил о том, что руководство клуба достигло договоренности с игроками и тренерами команды о сокращении зарплаты на время паузы в проведении национальных и континентальных турниров из-за пандемии коронавируса.

"Это очень деликатная тема. Если будет так дальше продолжаться и мы не будем играть, то какие-то варианты возможны, что-то будем решать, - сказал Газизов. - Все будет зависеть от ситуации. Естественно, может быть и кризис, и тяжело, но сказать пока ничего не могу".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения, выздоровели 64 человека, восемь человек умерли.