{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

Кормье завершит карьеру в ММА, если пауза из-за коронавируса продлится до осени

41-летний американец планирует летом провести последний бой в карьере в UFC против Стипе Миочича

ТАСС, 29 марта. Боец смешанного стиля (ММА) Даниэль Кормье готов завершить карьеру, если вызванная коронавирусом пауза затянется до осени. Комментарий Кормье приводит "Газета.Ru" со ссылкой на портал Bloody Elbow.

41-летний американец планирует летом провести последний бой в карьере в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) против соотечественника Стипе Миочича. Этот поединок должен стать третьим между ними, до этого соперники одержали по одной победе.

"Мы планируем провести поединок летом, в конце лета. Если ситуация нормализуется только поздней осенью, зимой, то шансов на проведение боя не останется и я завершу карьеру. Думаю, нужно, чтобы пандемия пошла на спад летом, чтобы третий бой с Миочичем состоялся", - заявил Кормье.

Кормье начал спортивную карьеру в вольной борьбе, в составе сборной США принимал участие в Олимпийских играх и чемпионатах мира. На Играх-2004 в Афинах он уступил в поединке за третье место в весовой категории до 96 кг, в 2007 году американец стал бронзовым призером чемпионата мира в Баку. Кормье владел поясами чемпиона UFC в двух весовых категориях - полутяжелой и тяжелой. Всего на счету Кормье 22 победы и два поражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 620 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Times: УЕФА планирует завершить еврокубковый сезон в августе
Отказ от продолжения сезона грозит серьезными финансовыми потерями
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС