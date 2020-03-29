Игроки сборной России по пляжному футболу находятся на карантине

МОСКВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Все игроки сборной России по пляжному футболу сейчас находятся на карантине. Об этом ТАСС рассказал член комитета Российского футбольного союза (РФС) по разновидностям футбола Сергей Анохин.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов, в России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человек, умерли восемь пациентов. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

"Сейчас все игроки сборной России находятся на карантине. Нынешний сезон важен в рамках подготовки к следующему, поскольку мы помним, что в Москве пройдет чемпионат мира, - сказал Анохин. - А в его проведении я не сомневаюсь, при условии того, что мы все будем соблюдать карантин и быстро победим этот вирус. Как и у всех остальных, этот футбольный сезон будет скомкан, и мы найдем в себе силы, чтобы быстро восстановиться, подготовиться и показать лучший результат".

Сборная России в прошлом году стала третьей на чемпионате мира, проходившем в Парагвае.