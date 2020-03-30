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Бокс

Бой Поветкин - Уайт остается в силе, несмотря на коронавирус

Поединок планируется провести 2 мая в Манчестере
Александр Поветкин Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Александр Поветкин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и британцем Диллианом Уайтом остается в силе, несмотря на заявление промоутера о возможном переносе. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

"Пока ничего официального нет. Бой остается в силе", - сказал собеседник агентства.

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Бой планируется провести 2 мая в Манчестере. Победитель поединка станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. При этом промоутер Эдди Хирн заявлял о желании перенести бой на июнь.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.

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