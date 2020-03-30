Reuters: глава оргкомитета ОИ-2020 на этой неделе обсудит с МОК новые даты соревнований

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Председатель оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори и президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах намерены на этой неделе провести телефонный разговор. Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters.

Договоренность о переносе Игр на следующий год была достигнута в ходе телефонного разговора Баха с Мори и премьер-министром Японии Синдзо Абэ 24 марта. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса. Соревнования должны были пройти с 24 июля по 9 августа. В субботу газета New York Times со ссылкой на источник информировала, что открытие Олимпиады в Токио может состояться 23 июля 2021 года.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов.