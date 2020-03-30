В ФК "Ленинградец" сообщили о стабильном состоянии больного коронавирусом игрока команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Состояние полузащитника футбольного клуба "Ленинградец" Максима Астафьева, который был госпитализирован из-за подтверждения заражения коронавирусом после возвращения команды со сборов в Испании, хорошее. Двухнедельный карантин других игроков окончен, однако команда продолжает находится в самоизоляции, сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Георгий Начкепия.

"Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат там [в инфекционной больнице имени Боткина]. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин, две недели прошло, у всех все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Сам Астафьев чувствует себя хорошо. "Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю "Анну Каренину", смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус - это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома, это реально спасет жизни", - привели в пресс-службе клуба комментарий Астафьева.

При этом в пресс-службе отметили, что несмотря на окончание карантина в клубе, игроки команды продолжают сохранять самоизоляцию дома. "Никто не тренируется вообще, ни взрослые, ни дети, все на паузу встало", - отметил пресс-атташе клуба.

О госпитализации Астафьева стало известно 24 марта. По данным пресс-службы клуба, команда находилась на сборах в Испании, которые были прерваны из-за ситуации с распространением коронавируса. Астафьев уже в России почувствовал недомогание и вызвал врачей, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на наличие коронавируса показал положительный результат. Вся команда была отправлена под домашний карантин.

"Ленинградец" основан в 2018 году, после того как футбольный клуб "Тосно" прекратил свое существование. Клуб представляет Ленинградскую область в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России). Полузащитнику "Ленинградца" Астафьеву 37 лет, в разное время он выступал за петербургский "Зенит", а также за "Тосно", "Мордовию" и другие клубы.

О вспышке нового коронавируса

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.