{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Влияние коронавируса на спорт

В ФК "Ленинградец" сообщили о стабильном состоянии больного коронавирусом игрока команды

Несмотря на окончание карантина в клубе, игроки команды продолжают сохранять самоизоляцию дома

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 марта. /ТАСС/. Состояние полузащитника футбольного клуба "Ленинградец" Максима Астафьева, который был госпитализирован из-за подтверждения заражения коронавирусом после возвращения команды со сборов в Испании, хорошее. Двухнедельный карантин других игроков окончен, однако команда продолжает находится в самоизоляции, сообщил ТАСС пресс-атташе клуба Георгий Начкепия.

"Я только что с ним разговаривал, взяли очередной раз тест. Даже если результат будет отрицательный, его подержат там [в инфекционной больнице имени Боткина]. Остальные все в порядке, у нас кончился карантин, две недели прошло, у всех все в порядке", - сказал собеседник агентства.

Сам Астафьев чувствует себя хорошо. "Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю "Анну Каренину", смотрю хорошее кино. Тем не менее считаю очень важным сказать: вирус - это не шутка, ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки, проявите выдержку и оставайтесь дома, это реально спасет жизни", - привели в пресс-службе клуба комментарий Астафьева.

При этом в пресс-службе отметили, что несмотря на окончание карантина в клубе, игроки команды продолжают сохранять самоизоляцию дома. "Никто не тренируется вообще, ни взрослые, ни дети, все на паузу встало", - отметил пресс-атташе клуба.

О госпитализации Астафьева стало известно 24 марта. По данным пресс-службы клуба, команда находилась на сборах в Испании, которые были прерваны из-за ситуации с распространением коронавируса. Астафьев уже в России почувствовал недомогание и вызвал врачей, после чего его госпитализировали в инфекционную больницу, анализ на наличие коронавируса показал положительный результат. Вся команда была отправлена под домашний карантин.

"Ленинградец" основан в 2018 году, после того как футбольный клуб "Тосно" прекратил свое существование. Клуб представляет Ленинградскую область в Профессиональной футбольной лиге (третий дивизион чемпионата России). Полузащитнику "Ленинградца" Астафьеву 37 лет, в разное время он выступал за петербургский "Зенит", а также за "Тосно", "Мордовию" и другие клубы.

О вспышке нового коронавируса

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 630 тыс. человек, зафиксировано почти 30 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 1534 случая заражения. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, выздоровели 64 человека, умерли восемь пациентов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
Реклама на ТАСС
Влияние коронавируса на спорт
Игроки ФК "Зенит" продолжат тренироваться дома
Ранее пресс-служба клуба сообщила о том, что было принято решение продлить карантин на неделю
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС