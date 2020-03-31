Уход легионеров из КХЛ и финансовые потери НХЛ. Как коронавирус может повлиять на хоккей

Все ведущие хоккейные чемпионаты приостановили соревнования. Продолжается только первенство Белоруссии. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о досрочном завершении сезона 25 марта. Команды доиграли до четвертьфинала Кубка Гагарина, однако два участника из восьми снялись с соревнования еще раньше, что уже говорило о несоблюдении спортивного принципа.

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В случае принятия решения о продолжении сезона с большой долей вероятности в плей-офф осталось бы пять команд вместо восьми, но и у тех появились серьезные проблемы, так как многие легионеры улетели к себе на родину, и когда они смогли бы вернуться в Россию, да и вернулись бы вообще — никто не знает. Иностранные хоккеисты у большинства клубов занимают ведущие позиции и являются лидерами команд, и решение доиграть сезон без них выглядело бы абсурдным и опять же нарушило бы спортивный принцип. К тому же у многих хоккеистов 30 апреля заканчиваются действующие контракты, а это значит, что доигрывать плей-офф приходилось бы принципиально другими составами. Ситуация в нынешнем сезоне может негативно сказаться на КХЛ и клубах в будущем. Только ленивый не говорил о необходимости прекратить чемпионат раньше, а многие легионеры не стеснялись в выражениях в социальных сетях. Существует очень большая вероятность того, что сильные иностранные игроки больше не захотят играть в России, что приведет к снижению уровня чемпионата. Клубам же теперь будет сложнее их уговаривать из-за жесткого потолка зарплат, который будет введен в следующем сезоне. С учетом почти стопроцентного отъезда в Национальную хоккейную лигу таких звезд, как Кирилл Капризов и Илья Сорокин, а также большого вероятного оттока сильнейших молодых хоккеистов в Северную Америку, уровень КХЛ может заметно упасть. Однако у лиги не было другого выбора, потому что доиграть сезон не представлялось возможным. В этом случае лига не успела бы подготовиться к старту следующего сезона. "Решение вопроса нельзя было откладывать, всем участникам чемпионата нужна определенность для того, чтобы строить дальнейшие планы. Лига должна была принять взвешенное решение и объявить всем правила игры. Считаю, что мы также должны постараться, чтобы нынешняя ситуация никак не повлияла на следующий сезон, чтобы он начался в привычные для команд и болельщиков сроки, а его календарь был бы ритмичным и сбалансированным", — отмечал в своем заявлении президент КХЛ Алексей Морозов.

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Главной интригой остается распределение мест по итогам чемпионата. Существует вариант, при котором Кубок Гагарина в этом сезоне останется без обладателя, а итоговые позиции так и не будут распределены. Решение будет принято на одном из ближайших советов директоров лиги. Но если для КХЛ это не сулит никаких проблем, то досрочное завершение других европейских чемпионатов ведет к тому, что в розыгрыше Лиги чемпионов следующего года распределено меньше половины мест. Они достались тем командам, которые гарантировали их досрочно до завершения регулярного чемпионата, а также действующему победителю турнира шведской "Фрёлунде". Ни в одной стране чемпион определен не был. "Во многих лигах нет чемпиона, это очень печально, но мы ничего не можем поделать с этим", — сказал ТАСС президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. Чемпионат мира в Санкт-Петербурге может пройти на год позже Все запланированные турниры отменила и IIHF. Если чемпионат мира, который должен пройти в Швейцарии, перенести никакой возможности нет, то некоторые другие турниры могут состояться в более поздний срок. Федерация хоккея России (ФХР) рассчитывает на то, что юниорский чемпионат мира, который должен был пройти в США с 16 по 26 апреля, пройдет в другие даты. Финансовые потери от отмен турниров IIHF предпочла удержать в секрете, однако Фазель в беседе с ТАСС подчеркнул, что финансовое положение организации является очень стабильным. "Сколько денег IIHF потеряла из-за вируса? Эти цифры конфиденциальны на данный момент. Но мы застрахованы, у нас есть резервы для подобных ситуаций. Мы в очень безопасном положении [финансово], это что-то хорошее в это время", — отметил Фазель.

Отмена чемпионата мира может сдвинуть календарь дальнейших турниров на год. IIHF примет решение относительно возможности проведения одного из будущих чемпионатов в Швейцарии позднее на конгрессе организации. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены). Президентский срок 70-летнего Фазеля в IIHF завершается в нынешнем году. Глава организации не намерен переизбираться и сложит полномочия на конгрессе федерации, который должен состояться в сентябре 2020 года в Санкт-Петербурге. Фазель мечтал уйти, проведя чемпионат мира в родной Швейцарии, однако красивого ухода друга России, который возглавляет IIHF с 1994 года, не получится. В начале июня IIHF должна обнародовать список кандидатов на пост нового президента организации. Контракт главного тренера сборной России Алексея Кудашова должен завершиться по окончании чемпионата мира. В связи с отменой турнира может случиться беспрецедентный случай: тренер может покинуть национальную команду, не проведя с ней ни одного крупного первенства. Ранее первый вице-президент ФХР, глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг отмечал, что работа тренеров будет оцениваться по итогам чемпионата мира, поэтому отставка Кудашова выглядит нелогичной и несправедливой. НХЛ сделает все, чтобы доиграть сезон Национальная хоккейная лига (НХЛ) в отличие от КХЛ сезон приостановила раньше, но намерена его доиграть. В случае досрочного завершения чемпионата лига может потерять больше миллиарда долларов США. Поэтому логично, что владельцы клубов планируют доиграть сезон в любом виде. НХЛ уже затребовала у всех клубов график занятности арен до конца августа.

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Клубы и игроки НХЛ получают по 50% общих доходов, исходя из этого принципа рассчитывается потолок зарплат. Основные недовольства хоккеисты высказывают по поводу отчислений от контрактов в эскроу (фонд, который контролирует доходы игроков). Он рассчитан на то, что хоккеисты не будут получать больше, чем их выделенный доход. Если лига получит достаточно доходов и доля игроков в этих доходах превысит эскроу, то деньги будут возращены. Эскроу в разные сезоны колеблется в районе 10–15% от зарплаты хоккеиста. Например, в сезоне-2017/18 лига удержала 11,5% зарплат игроков, а после сезона вернула лишние 3,5% (раньше отчисления были еще больше), в прошлом сезоне эскроу составил 13,5%. Помимо этого игроки платят высокие налоги и не хотят отдавать такой большой процент лиге. Денежные потери НХЛ несет уже сейчас, эскроу на данный момент составляет 14%. В последнем полном сезоне доходы достигли $5 млрд, но в нынешнем у многих хоккеистов были огромные подписные бонусы, из-за чего эскроу подрос. На следующий сезон эскроу прогнозировался в районе 9%, но сейчас это невозможно. Без доигранного сезона потолок зарплат, которого лига добивалась в 2004 году, рухнет. Вместо обещанных $88 млн лига может установить потолок зарплат в пределах $60 млн.

Если КХЛ должна была доиграть сезон до 30 апреля с учетом истекающих в этот день контрактов у многих хоккеистов, то уставом НХЛ предусмотрен пункт, который разрешает вносить изменения в коллективное соглашение в случае форс-мажорных обстоятельств. Это позволит сдвинуть сроки окончания контрактов с 1 июля на более позднее время. Угроза рекордам Овечкина и Панарина НХЛ сделает все возможное, чтобы не просто доиграть чемпионат, а провести оставшуюся его часть в полном объеме. Однако на данный момент нельзя исключать, что коронавирус и здесь окажется сильнее. На случай если пандемия затянется, у НХЛ есть несколько вариантов продолжения сезона в усеченном формате. Рассматривается вопрос о проведении плей-офф с 24 командами, в первом раунде будут серии из трех матчей, лучшие команды сразу начнут со второго раунда. Если лига будет укладываться до августа, то, скорее всего, клубы сыграют несколько контрольных матчей перед возобновлением сезона, после чего будет доигран регулярный чемпионат и плей-офф. Перенос летней Олимпиады на 2021 год в этом смысле поможет НХЛ. Прежде требованием североамериканского телевидения было завершить потенциальный сезон до 24 июля, так как после этого вся сетка должна была быть забита Олимпиадой, но теперь эта проблема решилась. В случае если сезон будет доигран полностью, рынок свободных агентов откроется в октябре, а следующий чемпионат стартует в ноябре, что может затруднить переходы игроков, не принадлежащих клубам НХЛ, из Европы. "Не думаю, что НХЛ сейчас что-то теряет в деньгах, так как матчи будут перенесены. Лига может потерять в деньгах, если игры будут вообще отменены, тогда нужно будет чем-то заполнять эфир, который уже продан", — сказал в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион, финалист Кубка Стэнли Игорь Кравчук.

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