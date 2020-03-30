FINA обсудит сроки проведения ЧМ-2021 по водным видам спорта в ближайшее время

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Международная федерация плавания (FINA) в ближайшее время обсудит сроки проведения чемпионата мира по водным видам спорта 2021 года. Об этом ТАСС рассказал член бюро FINA, президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников.

Чемпионат мира по водным видам спорта 2021 года должен был пройти с 16 июля по 1 августа в японской Фукуоке. В понедельник Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о том, что перенесенная из-за коронавируса Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа.

"FINA еще не приняла решения, какие даты будут выбраны для чемпионата мира. Он может пройти как до, так и после Олимпиады. Это будет обсуждаться в ближайшее время", - сказал Сальников.

"Наша подготовка будет идти как обычно с отборочными соревнованиями. Как только определятся сроки чемпионата мира и закончится тема с вынужденной изоляцией и роспуском спортсменов, тогда приступим к подготовке и будем что-то планировать. Пока говорить преждевременно", - добавил собеседник агентства.

В 2023 году чемпионат мира по водным видам спорта должна принять Доха, в 2025 году соревнования состоятся в Казани.