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Влияние коронавируса на спорт

Парсонс: объявление новых сроков проведения Паралимпиады придаст уверенности спортсменам

В понедельник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори объявил, что летние Олимпийские игры в 2021 году пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября

ТАСС, 30 марта. Объявление новых сроков проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио придаст уверенности спортсменам. Такое мнение высказал президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсон, комментарий которого приводит пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник глава оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори объявил, что летние Олимпийские игры в 2021 году пройдут с 23 июля по 8 августа, а Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября.

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"Это фантастическая новость, что мы смогли так быстро найти новые даты для Игр, - сказал Парсонс. - Новые даты придадут уверенности спортсменам, взбодрят заинтересованные стороны. Паралимпийские игры в Токио в следующем году станут особой демонстрацией человечности, объединяющей всех в единое целое, всемирным праздником силы духа и спорта".

Договоренность о переносе Игр на следующий год из-за коронавируса была достигнута 24 марта в ходе телефонного разговора президента МОК Томаса Баха с премьер-министром Японии Синдзо Абэ и главой оргкомитета "Токио-2020" Ёсиро Мори. Стороны пришли к пониманию, что в оставшееся до старта Олимпиады время мировой спорт не успеет отойти от потрясений, связанных с распространением коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

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Влияние коронавируса на спорт
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