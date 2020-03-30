Бах: олимпийское сообщество совместными усилиями справится с сложившейся ситуацией

24 марта была достигнута договоренность о переносе Олимпиады на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Совместная работа Международного олимпийского комитета (МОК), оргкомитета Игр-2020, властей Токио и правительства Японии поможет справиться с сложившейся ситуацией, связанной с переносом соревнований из-за коронавируса. Такое мнение высказал глава МОК Томас Бах, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

"Я хочу поблагодарить международные федерации и национальные олимпийские комитеты за их единодушную поддержку и готовность к сотрудничеству в ходе консультаций в течение последних нескольких дней, - сказал Бах. - Я также хотел бы поблагодарить комиссию спортсменов МОК, с которой мы поддерживаем постоянный контакт. Я уверен, что, работая вместе с оргкомитетом "Токио-2020", властями Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами, мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано свыше 30 тыс. смертельных исходов.