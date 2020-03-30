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Влияние коронавируса на спорт

УЕФА 1 апреля обсудит с главами национальных ассоциаций вопрос с переносом матчей

На данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции

ТАСС, 30 марта. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 1 апреля проведет видеоконференцию с участием руководителей национальных ассоциаций по вопросу переноса матчей. Об этом сообщает пресс-служба УЕФА.

На данный момент все европейские чемпионаты, кроме первенства Белоруссии, приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции, также на год было принесено проведение чемпионата Европы 2020 года.

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"УЕФА пригласила руководителей своих 55 ассоциаций на видеоконференцию в среду, 1 апреля, чтобы поделиться обновленной информацией о прогрессе, достигнутом двумя рабочими группами, которые были созданы две недели назад. Также будет обсуждаться варианты возможного переноса матчей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на встрече также будут обсуждаться вопросы по контрактам игроков и трансферной системе.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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