СМИ: чемпион мира по боксу Сондерс отстранен за видео с призывом к домашнему насилию

ТАСС, 30 марта. Британский боксерский совет по контролю (BBBofC) приостановил лицензию чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) во втором среднем весе Билли Джо Сондерса после публикации шуточного видео, в котором он на примере боксерской груши показывал, как бить жен и девушек во время карантина. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на британскую вещательную корпорацию Би-би-си.

Во время прямого эфира в Instagram боксер рассказывал, что при конфликтной ситуации на шестой день карантина можно не выдержать и ударить девушку или жену в подбородок. Подписчики Сондерса раскритиковали его за подобное поведение, а BBBofC приостановил боксерскую лицензию. Позже спортсмен извинился за данное видео, заявив, что никогда не будет пропагандировать избиение женщин, и пожертвовав около €28 тыс. в центр по борьбе с домашним насилием.

В послужном списке Сондерса 29 побед (14 нокаутом) и ни одного поражения. Британец удерживает титул чемпиона мира по версии WBO с декабря 2015 года.