СМИ: чемпионат Англии по футболу может быть доигран на закрытых тренировочных базах

ТАСС, 30 марта. Клубы чемпионата Англии по футболу могут доиграть текущий сезон на изолированных тренировочных базах, матчи будут проходить с июня по июль. Об этом сообщает издание The Independent.

Чемпионат Англии по футболу приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса. По информации источника, клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) обсуждали идею проведения игр на закрытых базах по примеру тренировочных комплексов сборных на чемпионате мира. Матчи планируют проводить без зрителей с июня по июль текущего года.

The Independent утверждает, что АПЛ обеспокоена убытками от продажи телевизионных прав, поэтому проведение матчей первенства страны на закрытых базах может стать выходом из сложившейся ситуации. Отмечается, что идея с проведением матчей на изолированных спорткомплексах нашла поддержку у властей Англии.

В настоящее время из-за распространения коронавируса приостановлены чемпионаты ведущих лиг. Чемпионат Италии - до 3 апреля, Германии - до 2 апреля, Испании - до 5 апреля, чемпионат Франции - на неопределенный срок. Чемпионат России остановлен до 10 апреля, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Союз европейских футбольных ассоциаций рекомендовал завершить национальные первенства не позднее 30 июня.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 700 тыс. человек, зафиксировано более 30 тыс. смертельных исходов.

В Великобритании, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, зафиксировано более 19 тыс. случаев инфицирования, умерли более 1 тыс. человек.