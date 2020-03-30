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Перенос Олимпиады в Японии

Глава ПКР отметил важность быстрого принятия решения по новым срокам Паралимпиады

Паралимпийские игрыв Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года
Глава ПКР Владимир Лукин Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Глава ПКР Владимир Лукин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 марта /ТАСС/. Президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин назвал положительным тот факт, что решение о новых сроках проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио было выработано максимально быстро. Комментарий Лукина ТАСС предоставили в пресс-службе ПКР.

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24 марта Олимпиаду и Паралимпиаду перенесли на год из-за коронавируса. В понедельник было объявлено, что Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года, Паралимпийские игры - с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

"Международный паралимпийский комитет сегодня объявил о датах проведения Паралимпийских летних игр в Токио. Очень хорошо, что решение принято в столь кратчайшие сроки, несмотря на пандемию коронавируса. Мы все надеемся на то, что проведение Игр в период с 24 августа по 5 сентября 2021 года позволит обеспечить всем участникам паралимпийского движения безопасность. ПКР продолжит взаимодействовать с МПК и международными спортивными федерациями по наиболее важным для всех нас вопросам - это участие российских атлетов в квалификационных соревнованиях к Играм в Токио", - сказал Лукин.

"Хочу еще раз обратиться ко всем паралимпийцам и всем тем, кто к ним неравнодушен. Сегодня как никогда мы должны объединиться, чтобы скорее преодолеть этот кризис и продолжить жить полноценной жизнью", - добавил он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

Теги
Лукин, Владимир ПетровичПеренос Олимпиады в Японии
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