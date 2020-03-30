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Допинг-скандал вокруг российского спорта

Дата начала слушаний в CAS по делу WADA и РУСАДА еще не определена

Ранее глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил ТАСС, что слушания пройдут в срок с 8 по 15 июня
Спортивный арбитражный суд EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
Описание
Спортивный арбитражный суд
© EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Дата начала слушаний по делу Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в Спортивном арбитражном суде (CAS) на данный момент не определена. Об этом ТАСС сообщили в CAS.

27 марта глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев сообщил ТАСС, что слушания пройдут в срок с 8 по 15 июня.

"Дата начала этого арбитражного разбирательства будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса. Даты слушаний были обсуждены со всеми заинтересованными сторонами, но еще не были окончательно определены", - сообщили в суде.

9 декабря 2019 года исполком WADA единогласно принял решение лишить РУСАДА статуса соответствия международному кодексу в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории. РУСАДА в конце прошлого года не согласилось с решением исполкома WADA, дело было передано в CAS, который должен будет поставить точку в этом разбирательстве. Если CAS примет сторону WADA, российскому спорту грозят серьезные санкции: спортсмены на четыре года могут лишиться права выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх и чемпионатах мира под национальным флагом, страна - принимать крупные международные турниры.

Ранее сообщалось, что CAS проведет слушания не раньше конца апреля. Но из-за коронавируса суд отказался от проведения любых очных слушаний до 1 мая, из-за чего график рассмотрения дел сместился.

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Допинг-скандал вокруг российского спорта
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