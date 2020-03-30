Гейджи может заменить Нурмагомедова в бою против Фергюсона на турнире UFC

ТАСС, 30 марта. Американский боец смешанного стиля (ММА) Джастин Гейджи может заменить россиянина Хабиба Нурмагомедова в бою против Тони Фергюсона из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельмани в Twitter.

Нурмагомедов заявил, что его бой с Фергюсоном могут отменить из-за коронавируса

Бой Нурмагомедов - Фергюсон назначен на 18 апреля. Место проведения пока не определено. Российский боец находится в Дагестане, в понедельник он сообщил, что поединок может не состояться, так как в условиях пандемии он не сможет выехать из России.

По информации Хельмани, UFC начал разработку альтернативных вариантов проведения главного поединка турнира. Фергюсону предложен бой против Гейджи, однако поединок не согласован и находится на стадии обсуждения.

Гейджи 31 год, он провел 23 боя в ММА, одержал 21 победу (18 - досрочно) и потерпел два поражения. В послужном списке Фергюсона 28 боев, в которых он одержал 25 побед и трижды уступил.

31-летний Нурмагомедов провел две защиты титула чемпиона UFC в легкой весовой категории (до 70,3 кг). Он завоевал пояс в апреле 2018 года, победив по очкам американца Эла Яквинту. Первую защиту россиянин провел, победив ирландца Конора Макгрегора, затем он оказался сильнее американца Дастина Порье. Всего в активе россиянина 28 боев по правилам смешанных единоборств и ни одного поражения.