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Влияние коронавируса на спорт

Один из самых титулованных клубов Словакии прекратит существование из-за нехватки средств

ФК "Жилина" рассчитывал пополнить бюджет за счет летней продажи футболистов, коронавирус эти планы разрушил

ТАСС, 30 марта. Словацкий футбольный клуб "Жилина" объявил о запуске процесса расформирования по причине отсутствия финансовых средств для существования. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Чемпионат Словакии приостановлен из-за пандемии коронавируса. Также на паузе чемпионаты ведущих лиг, не проводятся матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Процесс ликвидации "Жилина" запустит 1 апреля.

"Стратегия финансирования клуба основана на доходах от продажи футболистов. Бюджет клуба на 2020 год строился исходя из выручки от трансферов в течение летнего периода. На сегодняшний день более чем вероятно, что мы не получим запланированные доходы. Таким образом, процесс расформирования позволит снизить финансовое давление, под которым нам придется работать в ближайшее время", - говорится в заявлении клуба.

"Жилина" является семикратным чемпионом Словакии (в последний раз в 2017 году) и четырехкратным серебряным призером первенства страны. В 2012 клуб стал обладателем Кубка Словакии. В сезоне-2010/11 "Жилина" выступала на групповом этапе Лиги чемпионов.

В сезоне-2010/11 "Жилина" играла с московским "Спартаком" в одной группе Лиги чемпионов. В обоих матчах российский клуб одержал победу (2:1, 3:0), встреча между клубами в Словакии приостанавливалась в связи с беспорядками на трибунах.

Теги
Влияние коронавируса на спорт
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