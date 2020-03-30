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Влияние коронавируса на спорт

Место проведения ЧМ-2021 по хоккею определят в конце апреля

Глава IIHF Рене Фазель отметил, что почти наверняка турнир примут Минск и Рига, как и планировалось
Глава IIHF Рене Фазель Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Глава IIHF Рене Фазель
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) примет окончательное решение по поводу того, где пройдет чемпионат мира 2021 года и последующие турниры, в конце апреля. Об этом ТАСС сообщил президент IIHF Рене Фазель.

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IIHF 22 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м - в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м - в Санкт-Петербурге, в 2024-м - в чешских Праге и Остраве, в 2025-м - в Швеции и Дании (города пока не определены). Однако после отмены турнира в Швейцарии Фазель отмечал, что это может внести коррективы в расписание.

"Мы находимся в контакте с оргкомитетами всех ближайших пяти чемпионатов мира, спрашиваем, как они видят нынешнюю ситуацию, связанную с возможным переносом турниров на один год. Отложить чемпионаты мира на год сложно - возникают проблемы со страховкой. На данный момент все выглядит так, что чемпионат мира следующего года пройдет в Белоруссии и Латвии, окончательное решение будет в конце апреля", - сказал Фазель.

При этом он отметил, что утвердить места проведения турниров должен конгресс IIHF. Ближайший должен был пройти в Цюрихе во время чемпионата мира, но его перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса. "В конце апреля мы будем знать больше, когда проводить конгресс - в конце мая или июня", - сказал глава федерации.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Фазель, РенеВлияние коронавируса на спорт
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